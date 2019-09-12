Власти ЛНР решили передать Киеву более 50 заключённых

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Власти самопровозглашённой Луганской народной республики решили передать Киеву 54 человека, которые были осуждены ещё до начала конфликта в Донбассе.
Власти ЛНР решили передать Киеву более 50 заключённых
  • Reuters

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Процесс передачи осуждённых проходит в районе моста на линии соприкосновения вблизи населённого пункта Счастье», — указывается в сообщении.

Как указывает информационный центр, глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял о том, что республика готова продолжать передачу украинской стороне подобных заключённых при условии подтверждения Киевом готовности осуществлять этот процесс. 

В июле власти ЛНР уже передали Киеву 64 заключённых.

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