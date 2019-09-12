Власти ЛНР решили передать Киеву более 50 заключённых
- Reuters
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Процесс передачи осуждённых проходит в районе моста на линии соприкосновения вблизи населённого пункта Счастье», — указывается в сообщении.
Как указывает информационный центр, глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявлял о том, что республика готова продолжать передачу украинской стороне подобных заключённых при условии подтверждения Киевом готовности осуществлять этот процесс.
В июле власти ЛНР уже передали Киеву 64 заключённых.