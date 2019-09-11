Кравчук оценил сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой
- РИА Новости
«Официальной такой информации нет», — сказал Кравчук.
По его словам, нужно сделать паузу и посмотреть, какие решения примет «нормандская четвёрка».
Кроме того, считает Кравчук, что если Запад увидит, что между Москвой и Киевом наступает хотя бы начало взаимопонимания, то он будет помогать этому процессу.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.