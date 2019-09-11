Кравчук оценил сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что после вступления в должность нового главы государства Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

«Официальной такой информации нет», — сказал Кравчук.

По его словам, нужно сделать паузу и посмотреть, какие решения примет «нормандская четвёрка».

Кроме того, считает Кравчук, что если Запад увидит, что между Москвой и Киевом наступает хотя бы начало взаимопонимания, то он будет помогать этому процессу.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой.