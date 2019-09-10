Парубия допросили по делу о «сенсорной кнопке» в Раде

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины допросили бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия по делу о тестировании «сенсорной кнопки» системы для голосования «Рада-3» в украинском парламенте.
Парубия допросили по делу о «сенсорной кнопке» в Раде
  • Reuters

«Сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство, законно ли проводилось тестирование, проверка функционирования», — заявил Парубий в эфире телеканала «Наш»

По словам Парубия, «это политическое действие, которое в то время было направлено на то, чтобы показать, кто хозяин, чтобы не позволить провести тестирование сенсорной кнопки». 

Он добавил, что его допрашивали около часа. 

В конце августа правоохранители блокировали центр управления системой для голосования «Рада-3». Парубий, занимавший в тот момент пост спикера Рады, назвал это грубым вмешательством в работу парламента. Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов препятствовали установке сенсорной кнопки для голосования в Раде. 

При этом украинские силовики назвали нарушением закона решение нынешнего аппарата парламента ввести в строй так называемые сенсорные кнопки.

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