Действующий глава Абхазии Хаджимба побеждает на выборах с 47,38%
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- РИА Новости
По его словам, соперник Хаджимбы, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набирает 46,19%.
«Избранным президентом Республики Абхазия считается Хаджимба Рауль Джумкович», — цитирует Гогию РИА Новости.
Он также проинформировал, что явка составила 65,98%, выборы признаны состоявшимися.
Ранее Квициния заявил о намерении оспорить итоги голосования.
Второй тур выборов президента Абхазии прошёл в воскресенье, 8 сентября.