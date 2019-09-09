Действующий глава Абхазии Хаджимба побеждает на выборах с 47,38%

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы государства с 47,38% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

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РИА Новости

По его словам, соперник Хаджимбы, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набирает 46,19%. «Избранным президентом Республики Абхазия считается Хаджимба Рауль Джумкович», — цитирует Гогию РИА Новости. Он также проинформировал, что явка составила 65,98%, выборы признаны состоявшимися. Ранее Квициния заявил о намерении оспорить итоги голосования. Второй тур выборов президента Абхазии прошёл в воскресенье, 8 сентября.