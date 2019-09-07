Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь

В аэропорт Борисполь прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом информирует «112 Украина».

Как сообщает телеканал, в ближайшее время ожидается прибытие из России борта с людьми, которых передают в рамках обмена.

Отмечается, что в аэропорт также прибыли глава украинского МВД Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Ранее сообщалось, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.