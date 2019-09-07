Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь

Короткая ссылка
В аэропорт Борисполь прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом информирует «112 Украина».
Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал, в ближайшее время ожидается прибытие из России борта с людьми, которых передают в рамках обмена.

Отмечается, что в аэропорт также прибыли глава украинского МВД Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, замминистра внутренних дел страны Сергей Яровой, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Ранее сообщалось, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить