На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ

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С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
  • © РИА Новости

Как пишут «Украинские новости», соответствующий законопроект №1106-1 зарегистрирован в Раде 29 августа.

Отмечается, что предложено списать задолженность, которая сформировалась на 1 января 2019 года.

В партии заявили, что антисоциальная и необоснованная политика за последние пять лет привела к росту цен на коммунальные услуги для рядовых граждан, при этом их платёжеспособность сократилась.

Ранее сообщалось, что в январе долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличился по сравнению с декабрём 2018 года на 12,3% — до 57 млрд гривен (более $2 млрд).

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