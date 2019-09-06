На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
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Как пишут «Украинские новости», соответствующий законопроект №1106-1 зарегистрирован в Раде 29 августа.
Отмечается, что предложено списать задолженность, которая сформировалась на 1 января 2019 года.
В партии заявили, что антисоциальная и необоснованная политика за последние пять лет привела к росту цен на коммунальные услуги для рядовых граждан, при этом их платёжеспособность сократилась.
Ранее сообщалось, что в январе долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличился по сравнению с декабрём 2018 года на 12,3% — до 57 млрд гривен (более $2 млрд).