Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
- РИА Новости
В ответе Зеленского говорится, что украинские власти учитывают необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе.
«Легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — заявил Зеленский.
Он также сообщил, что передаст петицию, которую подписали более 25 тыс. человек, на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы.
Ранее Госпогранслужба Украины зафиксировала снижение попыток провоза оружия в Белоруссию.