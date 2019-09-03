Украина выплатит долг в $1,1 млрд 

Министерство финансов Украины 3 сентября погасит евробонды на $661 млн, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объёме $444 млн.

«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.

В Минфине отметили, что платежи проводятся 3 сентября, поскольку 1 сентября было воскресенье, а 2 сентября был выходной день в США.

Ранее сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем украинский госдолг увеличился на 2,5%.