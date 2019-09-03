СМИ: В центре Киева подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
«Как рассказал собеседник агентства, между нардепом восьмого созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку», — говорится в сообщении.
На место прибыла полиция, однако депутаты отказались от комментариев.
По данным агентства, в результате драки депутат «Европейской солидарности» получил перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.
Полиция решает вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела о хулиганстве.
В декабре депутат Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NEWSONE подрался с украинским политологом Александром Семченко.