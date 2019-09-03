СМИ: В центре Киева подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

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В одном из ресторанов в центре Киева между бывшим депутатом Верховной рады от партии «Батькивщина» Русланом Богданом и новоизбранным членом парламента от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым произошёл конфликт, перешедший в потасовку.
СМИ: В центре Киева подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

«Как рассказал собеседник агентства, между нардепом восьмого созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку», — говорится в сообщении.

На место прибыла полиция, однако депутаты отказались от комментариев.

По данным агентства, в результате драки депутат «Европейской солидарности» получил перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Полиция решает вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела о хулиганстве.

В декабре депутат Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала NEWSONE подрался с украинским политологом Александром Семченко.

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