Глава ДНР присвоил Иловайску звание «Город воинской славы»

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил Иловайску звание «Город воинской славы».
Глава ДНР присвоил Иловайску звание «Город воинской славы»
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра Харцызска Викторию Жукову.

«В честь 150-летия города Иловайска в целях увековечивания памяти погибших при защите Донецкой народной республики, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Иловайска в борьбе за свободу и независимость республики, указом главы ДНР №279 от 31.08.19 городу Иловайску присвоено почётное звание Донецкой народной республики «Город воинской славы», — отметила Жукова.

Агентство уточняет, что администрация Иловайска подчиняется мэрии Харцызска.

В августе 2017 года звание «Город воинской славы» было присвоено Горловке.

В августе 2014 года в Донбассе развернулись ожесточённые бои за Иловайск. В Киеве рассчитывали взять населённый пункт ко Дню независимости страны — 24 августа. Сделать это не удалось, и в последующие два дня группировка добровольческих батальонов попала в окружение.

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