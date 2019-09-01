Глава ДНР присвоил Иловайску звание «Город воинской славы»

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присвоил Иловайску звание «Город воинской славы».

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра Харцызска Викторию Жукову.

«В честь 150-летия города Иловайска в целях увековечивания памяти погибших при защите Донецкой народной республики, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Иловайска в борьбе за свободу и независимость республики, указом главы ДНР №279 от 31.08.19 городу Иловайску присвоено почётное звание Донецкой народной республики «Город воинской славы», — отметила Жукова.

Агентство уточняет, что администрация Иловайска подчиняется мэрии Харцызска.

В августе 2017 года звание «Город воинской славы» было присвоено Горловке.

В августе 2014 года в Донбассе развернулись ожесточённые бои за Иловайск. В Киеве рассчитывали взять населённый пункт ко Дню независимости страны — 24 августа. Сделать это не удалось, и в последующие два дня группировка добровольческих батальонов попала в окружение.

Подробнее по теме — в материале RT.