Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
  • © president.gov.ua

«Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Также Дуда выразил поддержку Зеленскому относительно территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Варшаве, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить