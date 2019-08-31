Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.

«Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Также Дуда выразил поддержку Зеленскому относительно территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Варшаве, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.