Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
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«Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Также Дуда выразил поддержку Зеленскому относительно территориальной целостности Украины.
Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Варшаве, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.