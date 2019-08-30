Адвокат Вышинского получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины.

«Мне было вручено пять повесток на прибытие в Генеральную прокуратуру 2, 3, 4, 5, 6 сентября для проведения со мной соответствующих следственных действий», — сказал он журналистам.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода.

В апреле адвокат рассказал, что ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о незаконной приватизации и легализации имущества, нажитого преступным путём.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.