Адвокат Вышинского получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины
- © РИА Новости
«Мне было вручено пять повесток на прибытие в Генеральную прокуратуру 2, 3, 4, 5, 6 сентября для проведения со мной соответствующих следственных действий», — сказал он журналистам.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода.
В апреле адвокат рассказал, что ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о незаконной приватизации и легализации имущества, нажитого преступным путём.
28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.