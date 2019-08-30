В помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины проходят обыски
- © Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Данную информацию, как сообщает «Громадьске», подтвердила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
«ГБР действительно сейчас проводит обыски в помещении НСТУ, а также по другим адресам», — сказала она.
Отмечается, что обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.