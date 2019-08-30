В помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины проходят обыски

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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины и СБУ проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании страны.
В помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины проходят обыски
  • © Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Данную информацию, как сообщает «Громадьске», подтвердила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

«ГБР действительно сейчас проводит обыски в помещении НСТУ, а также по другим адресам», — сказала она.

Отмечается, что обыски проводят в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

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