Вышинский поблагодарил коллег за поддержку

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого киевский суд освободил из-под стражи, в интервью RT рассказал о поддержке со стороны коллег.
Вышинский поблагодарил коллег за поддержку
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«Для меня было важно, что люди, которые со мной работают в одном цеху, поддерживали меня максимально, боролись за моё освобождение, обращались в различные инстанции, требуя освободить меня как человека, который попал за решётку за свою профессиональную деятельность. Для меня те люди, которые подписывали обращения, которые ходили на митинги в мою поддержку, которые обращались к правозащитникам, политикам, пытались повлиять на ситуацию со мной, — для меня эти люди оказали серьёзную поддержку», — сказал журналист.

По его словам, он с благодарностью относится к этим людям.

«Все, кто меня поддерживал, чтобы я быстрее оказался на свободе и в перспективе была доказана моя невиновность, — я с огромной благодарностью отношусь к этим людям. Им огромное спасибо за всё, что они сделали», — отметил Вышинский.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

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