Вышинский намерен продолжать заниматься журналистикой
- РИА Новости
«Я точно буду заниматься журналистикой... Я буду заниматься профессией. Профессия меня поддержала, профессия меня во многом спасла за прошедший год», — сказал он.
По его мнению, он может ещё многое сделать в профессии.
«Я считаю, что я могу ещё очень много сделать в профессии. Я считаю, что профессия помогла преодолеть мне то, что я преодолевал в течение последнего года. Я, наверное, в долгу у профессии. Я должен ещё очень много сделать», — отметил Вышинский.
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.
В МИД России это назвали первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».