Вышинский намерен продолжать заниматься журналистикой

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен продолжить заниматься журналистикой после освобождения из-под стражи. Об этом он рассказал в интервью RT.
Вышинский намерен продолжать заниматься журналистикой
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«Я точно буду заниматься журналистикой... Я буду заниматься профессией. Профессия меня поддержала, профессия меня во многом спасла за прошедший год», — сказал он.

По его мнению, он может ещё многое сделать в профессии.

«Я считаю, что я могу ещё очень много сделать в профессии. Я считаю, что профессия помогла преодолеть мне то, что я преодолевал в течение последнего года. Я, наверное, в долгу у профессии. Я должен ещё очень много сделать», — отметил Вышинский.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

В МИД России это назвали первым шагом «на пути к справедливости в отношении журналиста».

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