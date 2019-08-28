Лукашенко заявил о неразберихе в торговых отношениях Минска и Анкары

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу посетовал на неразбериху в торговых отношениях Минска и Анкары.
Лукашенко заявил о неразберихе в торговых отношениях Минска и Анкары
  • РИА Новости

«Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своём развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил необходимость повышения товарооборота между странами.

«Согласитесь: если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения», — отметил Лукашенко.

В апреле Лукашенко в ходе официального визита в Анкару заявил о начале нового этапа в отношениях с Турцией.

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