Соловьëв прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

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Российский журналист Владимир Соловьëв в беседе с ФАН прокомментировал решение суда в Киеве освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Соловьëв прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи
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«Скажем так, его не освободили, а изменили меру пресечения. С него же не сняли обвинения. Поэтому вопрос, по крайней мере для меня, находится в политической плоскости», — заявил Соловьëв.

По его словам, если говорить о сути отношений между Москвой и Киевом, то это лучше, чем было при экс-президенте Петре Порошенко, но не нужно спешить радоваться.

Как отметил журналист, процесс сложный, медленный.

«Посмотрим, к чему всё это приведёт», — добавил Соловьëв.

Со своей стороны,  член Совета при президенте по правам человека Александр Брод в беседе со «Взглядом» заявил, что приветствует решение суда.

«С осторожным оптимизмом думаю, что здравый смысл постепенно пробивает себе дорогу», — сказал он.

Брод уточнил, что дело Вышинского не закрыто, но «человек хотя бы не за решёткой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве.

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