Симоньян об освобождении Вышинского: мы очень благодарны всем, кто помогал

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто помогал в ситуации с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

«Мы пока не знаем, как сложится его судьба, что будет с его свободой с точки зрения украинских властей. Не берусь предсказывать будущее, насколько свободен Кирилл. Мы сейчас просто очень рады, что он вышел после 400 дней в украинской тюрьме без каких-либо оснований. Всё, что ему предъявляли, — это то, что делаю я и вы, обычная журналистская работа. Ни один нормальный человек в цивилизованном обществе никакой бы вины за Кириллом не увидел. Мы очень благодарны всем, кто помогал. Моя задача сейчас и наша задача как организации — не сделать ничего, что могло бы Кириллу навредить», — сказала Симоньян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

28 августа суд в Киеве отпустил руководителя РИА Новости Украина под личное поручительство. Вышинский назвал данное решение обоснованным и справедливым.

Глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Украинские власти подозревают его в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и в госизмене.