Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек

Ещё пять человек могут быть под завалами обрушившегося дома в городе Дрогобыч Львовской области.

«По оперативным данным, под завалами могут находиться пять человек», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петра Коротинского.

Отмечается, что это предположение сделано на основе количества прописанных в доме людей.

Также сообщается, что из-под завалов извлечено двое погибших.

«Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно», — добавил Коротинский.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погиб один человек, ещё семь были госпитализированы.