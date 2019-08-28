Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек

Короткая ссылка
Ещё пять человек могут быть под завалами обрушившегося дома в городе Дрогобыч Львовской области.
Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
  • @MNS.GOV.UA
  • Facebook

«По оперативным данным, под завалами могут находиться пять человек», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петра Коротинского.

Отмечается, что это предположение сделано на основе количества прописанных в доме людей. 

Также сообщается, что из-под завалов извлечено двое погибших.

«Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно», — добавил Коротинский.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погиб один человек, ещё семь были госпитализированы. 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить