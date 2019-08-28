Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
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«По оперативным данным, под завалами могут находиться пять человек», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петра Коротинского.
Отмечается, что это предположение сделано на основе количества прописанных в доме людей.
Также сообщается, что из-под завалов извлечено двое погибших.
«Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно», — добавил Коротинский.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погиб один человек, ещё семь были госпитализированы.