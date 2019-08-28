Шестеро госпитализированы после взрыва газа в доме Львовской области
«По предварительной информации, в больницу доставили шесть человек, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственных органов, взрывотехники и кинолог.
Как уточняет Интерфакс-Украина, в доме произошло разрушение подъезда с первого по четвёртый этаж.
В настоящее время в доме полностью отключено газо-, электро- и водоснабжение.
Ранее сообщалось, что в городе Дрогобыч после взрыва газа частично обрушился четырехэтажный жилой дом.