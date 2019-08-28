Шестеро госпитализированы после взрыва газа в доме Львовской области

Во Львовской области в результате взрыва газа в жилом доме в городе Дрогобыч пострадали шесть человек, они госпитализированы, сообщает Главное управление Национальной полиции Украины.

«По предварительной информации, в больницу доставили шесть человек, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственных органов, взрывотехники и кинолог.

Как уточняет Интерфакс-Украина, в доме произошло разрушение подъезда с первого по четвёртый этаж.

В настоящее время в доме полностью отключено газо-, электро- и водоснабжение.

Ранее сообщалось, что в городе Дрогобыч после взрыва газа частично обрушился четырехэтажный жилой дом.