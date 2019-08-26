Порошенко вновь пообещал поднять флаг Украины над Донецком
- Reuters
«Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал он в Facebook.
Политик отметил, что «от запада до востока — Украина единая».
В прошлом году Порошенко также обещал поднять над Донецком флаг Украины.
Кроме того, он неоднократно заявлял, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг.
Крым стал российским регионом по результатам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.