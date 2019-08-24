На западе Украины сломали бюст советского партизана

Короткая ссылка
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
На западе Украины сломали бюст советского партизана
  • © rv.npu.gov.ua

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции страны.

«Повреждённый бюст Николая Приходько на улице Олеся Гончара районного центра обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции 24 августа... Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советского партизана», — указывается в заявлении.

Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Кроме того, горсоветом Здолбунова принято решение о демонтаже памятника и его передаче в районный музей.

Ранее в Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.

В июне в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить