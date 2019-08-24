На западе Украины сломали бюст советского партизана

В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции страны.

«Повреждённый бюст Николая Приходько на улице Олеся Гончара районного центра обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции 24 августа... Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советского партизана», — указывается в заявлении.

Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Кроме того, горсоветом Здолбунова принято решение о демонтаже памятника и его передаче в районный музей.

Ранее в Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.

В июне в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.