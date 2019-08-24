На западе Украины сломали бюст советского партизана
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Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции страны.
«Повреждённый бюст Николая Приходько на улице Олеся Гончара районного центра обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции 24 августа... Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советского партизана», — указывается в заявлении.
Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Кроме того, горсоветом Здолбунова принято решение о демонтаже памятника и его передаче в районный музей.
Ранее в Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.
В июне в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.