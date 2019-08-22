Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страница в Instagram была заблокирована из-за «массированной атаки так называемых интернет-троллей».
Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Facebook.

«Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве и что мы планируем сделать. Видно, не всем это нравится! Политика — вещь грязная», — отметил он.

По словам главы Киева, произошедшее является делом рук «малоспособных политиков, у которых нет аргументов и успешно воплощённых дел».

В марте лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался поклонникам на блокировки своих стихов в Instagram.

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