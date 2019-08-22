Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о России в G8

Короткая ссылка
Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения России в G8. По словам украинского лидера, «возвращение» Крыма и урегулирование конфликта в Донбассе будут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о России в G8
  • Reuters

«К сожалению, надежды на то, что приход Зеленского каким-то образом изменит жизнь миллионов украинцев в нормальное состояние либо приведёт к более конструктивным отношениям с Россией, пока не сбываются», — сказал Колесниченко.

Как считает эксперт, такие заявления ещё будут появляться.

В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с «Известиями» призвал Зеленского прекратить ставить условия.

«Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», — отметил он.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить