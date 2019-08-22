Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о России в G8

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения России в G8. По словам украинского лидера, «возвращение» Крыма и урегулирование конфликта в Донбассе будут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

«К сожалению, надежды на то, что приход Зеленского каким-то образом изменит жизнь миллионов украинцев в нормальное состояние либо приведёт к более конструктивным отношениям с Россией, пока не сбываются», — сказал Колесниченко.

Как считает эксперт, такие заявления ещё будут появляться.

В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с «Известиями» призвал Зеленского прекратить ставить условия.

«Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», — отметил он.

Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление Зеленского.