Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о России в G8
- Reuters
«К сожалению, надежды на то, что приход Зеленского каким-то образом изменит жизнь миллионов украинцев в нормальное состояние либо приведёт к более конструктивным отношениям с Россией, пока не сбываются», — сказал Колесниченко.
Как считает эксперт, такие заявления ещё будут появляться.
В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с «Известиями» призвал Зеленского прекратить ставить условия.
«Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», — отметил он.
Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление Зеленского.