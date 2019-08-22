Стала известна причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана
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«Изучение чёрного ящика показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно, с птицей или со стаей птиц)», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
В Минобороны Азербайджана уточнили, что после ЧП пилот попытался восстановить управление самолётом.
Истребитель Миг-29 упал в Каспийское море во время тренировочного полёта в конце июля.
9 августа были найдены фрагменты разбившегося МиГ-29. 20 августа в водах Каспийского моря было обнаружено тело пилота Рашада Атакишиева.