Стала известна причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана

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Причиной крушения упавшего в Каспийское море самолёта МиГ-29 ВВС Азербайджана стало столкновение с инородным телом. По предположениям Минобороны республики, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.
Стала известна причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана
  • © Министерство Обороны Азербайджана

«Изучение чёрного ящика показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно, с птицей или со стаей птиц)», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что после ЧП пилот попытался восстановить управление самолётом.

Истребитель Миг-29 упал в Каспийское море во время тренировочного полёта в конце июля.

9 августа были найдены фрагменты разбившегося МиГ-29. 20 августа в водах Каспийского моря было обнаружено тело пилота Рашада Атакишиева.

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