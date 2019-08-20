СБУ задержала готовившего серию взрывов ко Дню независимости
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«В Сумской области Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня независимости», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный 19-летний сумчанин планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.
По месту жительства злоумышленников изъята граната Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества, проинформировали в СБУ.
Следствие проверяет версию о подготовке «провокационных акций» во время торжеств по случаю празднования Дня флага и проведения концерта Kvartal-Fest.