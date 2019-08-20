СБУ задержала готовившего серию взрывов ко Дню независимости

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Сумской области члена радикальной группировки, который вместе с сообщниками планировал серию взрывов во время массовых акций накануне Дня независимости.

«В Сумской области Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня независимости», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный 19-летний сумчанин планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

По месту жительства злоумышленников изъята граната Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества, проинформировали в СБУ.

Следствие проверяет версию о подготовке «провокационных акций» во время торжеств по случаю празднования Дня флага и проведения концерта Kvartal-Fest.