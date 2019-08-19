В США опубликован доклад спецслужб об аварии на Чернобыльской АЭС

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Национальный архив безопасности в США опубликовал рассекреченный в 2011 году первый отчёт об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В США опубликован доклад спецслужб об аварии на Чернобыльской АЭС
  • Reuters

В докладе от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца отмечается, что спецслужбы Соединённых Штатов в первые дни после взрыва сильно сомневались в правдивости официальных сообщений из СССР о числе жертв.

Американцы строили свои выводы на основании кадров масштабных разрушений на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц назвал «чепухой» сообщения, что при взрыве реактора погибли только два человека. По его предположению, могли погибнуть десятки человек, находившихся рядом с реактором.

26 апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался ядерный реактор четвёртого энергоблока. У 134 человек, среди которых технический персонал станции и сотрудники пожарной охраны, диагностировали острую лучевую болезнь.

5 августа 2019 года Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

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