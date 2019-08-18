На Украине начали расследовать крушение Ми-2 во Львовской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины приступили к досудебному расследованию крушения военного вертолёта Ми-2 во Львовской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По предварительной информации ГБР, во время планового полёта вертолёт Ми-2 после успешного взлёта поднялся на высоту около 4-5 метров, а потом упал на бок. Всего на борту находились два члена экипажа — они не получили повреждений, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 416 УК Украины («нарушение правил полётов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия»). В случае доказательства вины, военнослужащим грозит лишение свободы сроком от 5 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Броды во Львовской области во время взлёта упал вертолёт Ми-2.