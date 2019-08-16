На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады

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Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады Украины, имя которого не называется. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте киевской полиции.
На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады
  • РИА Новости

«Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, имеющий свидетельство о временном проживании на Украине», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 16 августа около 10:00 неизвестные совершили нападение на депутата украинского парламента и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Уточняется, что подозреваемый был задержан через несколько часов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В июле в Николаеве неизвестные совершили нападение на кандидата в депутаты.

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