На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады
- РИА Новости
«Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, имеющий свидетельство о временном проживании на Украине», — говорится в сообщении.
По данным полиции, 16 августа около 10:00 неизвестные совершили нападение на депутата украинского парламента и скрылись с места происшествия на автомобиле.
Уточняется, что подозреваемый был задержан через несколько часов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В июле в Николаеве неизвестные совершили нападение на кандидата в депутаты.