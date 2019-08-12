Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе попал в базу «Миротворца»
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- globallookpress.com
Об этом говорится на странице украинского ресурса в Facebook.
«Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИД», — указывается в сообщении.
Согласно данным сайта, причиной внесения в базу стала «деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом», а также продвижение идей «русского мира».
Ранее журналиста Владимира Познера внесли в базу данных сайта «Миротворец».
При этом сам Познер, комментируя произошедшее в беседе с ФАН, заявил, что «это их проблема, не моя».