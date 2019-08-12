Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
- РИА Новости
Как считает Дудчак, это прямое следствие политики, которая реализовывалась в течение последних пяти лет и продолжает проводиться до сих пор.
По словам эксперта, Саливон прав, так как идёт отток населения и среди уезжающих — наиболее работоспособные и инициативные граждане.
«Получается, что Украина, когда-то цветущая территория и государство, потеряет достаточно большое количество населения. Скорее всего, эта тенденция будет продолжаться ещё долго», — прогнозирует Дудчак.
Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН прокомментировал заявление Саливона.