Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины

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Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
  • РИА Новости

Как считает Дудчак, это прямое следствие политики, которая реализовывалась в течение последних пяти лет и продолжает проводиться до сих пор.

По словам эксперта, Саливон прав, так как идёт отток населения и среди уезжающих — наиболее работоспособные и инициативные граждане.

«Получается, что Украина, когда-то цветущая территория и государство, потеряет достаточно большое количество населения. Скорее всего, эта тенденция будет продолжаться ещё долго», — прогнозирует Дудчак.

Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН прокомментировал заявление Саливона.

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