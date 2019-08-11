В ЛНР заявили о грабежах бойцов ВСУ из-за отсутствия продобеспечения
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населённого пункта Счастье сообщили нам уже о четырёх таких случаях за прошедшую неделю», — сказал он.
Как указал представитель Народной милиции ДНР, данные бойцы прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, однако они так и не были поставлены на продовольственное довольствие.
Филипоненко уже сообщал о проблемах с питанием в ВСУ.