В ЛНР заявили о грабежах бойцов ВСУ из-за отсутствия продобеспечения

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят местное население из-за отсутствия продовольственного обеспечения.
В ЛНР заявили о грабежах бойцов ВСУ из-за отсутствия продобеспечения
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населённого пункта Счастье сообщили нам уже о четырёх таких случаях за прошедшую неделю», — сказал он.

Как указал представитель Народной милиции ДНР, данные бойцы прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, однако они так и не были поставлены на продовольственное довольствие.

Филипоненко уже сообщал о проблемах с питанием в ВСУ.

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