На Украине опубликовали мнение крымчан о жизни в России

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Советник министра аграрной политики Украины Александр Лиев, занимавший с 2010 года пост министра курортов Автономной республики Крым, опубликовал мнение жителей полуострова о жизни в России.
На Украине опубликовали мнение крымчан о жизни в России
  • РИА Новости

По его словам, с помощью социальных сетей он спросил у знакомых из Крыма, какие изменения они ощутили с 2014 года, когда полуостров вошёл в состав России. Выдержки из некоторых писем крымчан он опубликовал в Facebook.

«Дороги стали лучше. Всюду есть разметка. Разметка для водителя — это очень хорошо, снижает напряжение при вождении в ночное время и дисциплинирует водителей», — процитировал он одно из сообщений.

Крымчане отметили, что в Симферополе улучшилась криминогенная обстановка, что в Крыму «много строят и реставрируют», в том числе новые корпуса больниц.

При этом некоторые пожаловались на «московские цены» в Крыму и на то, что «не работают банки», в связи с чем «нет сервисов банковских, к которым люди привыкли».

Кроме того, в сообщениях говорилось о том, что на полуострове «много военных».

Ранее в Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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