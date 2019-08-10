Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра

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Юлия Павлова, директор воевавшего в Донбассе на стороне добровольческих батальонов актёра Анатолия Пашинина, прокомментировала сообщения о том, что у артист остался без денег на Украине.
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
  • ©Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

«Ему там есть, чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и «Беларусьфильме», — рассказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее российский актёр Сергей Марочкин сообщил, что Пашинин якобы остался на Украине без денег и был вынужден стать разнорабочим.

По словам Марочкина, Пашинина недавно утвердили на роль в украинском фильме, но впоследствии он покинул проект «из-за своего длинного языка». 

В октябре 2018 года Андрей Гергерт, командир батальона, где служил Пашинин, заявил, что актёр провёл на передовой около месяца и приносит больше пользы «в информационной плоскости», чем в бою.

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