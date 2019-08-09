Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде

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Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» предлагает сформировать в Верховной раде IX созыва 22 комитета вместо 27. Об этом говорится в заявлении политической силы.
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.

«Слуга народа» предлагает образовать 22 комитета, в том числе комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений и комитет по вопросам свободы слова.

Полный список 22 комитетов доступен на странице партии в Facebook.

Ранее на Украине были подведены итоги парламентских выборов по партийным спискам. 

Согласно окончательным результатам, из 225 мандатов 124 достались депутатам «Слуги народа», набравшей 43% голосов. На втором месте с 13%  — «Оппозиционная платформа — За жизнь». 

Первое заседание украинского парламента нового созыва состоится 29 августа

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