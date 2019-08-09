Украина подготовила 800 полицейских для «возвращения Донбасса»

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что подготовило уже почти 800 полицейских, которых в будущем задействуют в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что полицейские прошли комплексные тренировки совместно со служащими Нацгвардии, спасателями и работниками погранслужбы.

Кроме того, правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Анкару пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Донбассе.