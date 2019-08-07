ЦБ Белоруссии снизил ставку рефинансирования

Центробанк Белоруссии снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,5% годовых с 14 августа.

«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — с 11,5 до 10,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25 процента годовых», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Отмечается, что соответствующие решения приняты правлением Нацбанка Белоруссии по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года.

В конце июля Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых.