ЦБ Белоруссии снизил ставку рефинансирования

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Центробанк Белоруссии снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,5% годовых с 14 августа.
ЦБ Белоруссии снизил ставку рефинансирования
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«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — с 11,5 до 10,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25 процента годовых», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Отмечается, что соответствующие решения приняты правлением Нацбанка Белоруссии по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года.

В конце июля Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых.

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