В «Слуге народа» назвали «идеального премьера» для Зеленского
- РИА Новости
«Идеальный премьер для Зеленского — Андрей Богдан. Он прошёл систему кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры», — сказал он.
По словам Дубинского, лучшим кандидатом на пост генерального прокурора является бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Ранее проведённый опрос показал, что кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьера Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.
На втором месте расположился лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,5%).
1 августа СМИ сообщали, что Богдан написал заявление об отставке. Позднее Зеленский заявил, что Богдан готов в любой момент уйти в отставку.