Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
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Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
«Уволить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича с должности командующего объединённых сил... назначить Кравченко Владимира Анатольевича», — говорится в указе.
При этом Зеленский назначил Сирского на пост командующего Сухопутными войсками ВС Украины вместо генерал-полковника Сергея Попко.
Ранее Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области.
Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН оценил заявление посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александра Левченко, который допустил применение «хорватского сценария» для решения вопроса об «освобождении» регионов Донбасса.