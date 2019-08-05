Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск вооружённых сил страны.
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
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Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

«Уволить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича с должности командующего объединённых сил... назначить Кравченко Владимира Анатольевича», — говорится в указе.

При этом Зеленский назначил Сирского на пост командующего Сухопутными войсками ВС Украины вместо генерал-полковника Сергея Попко.

Ранее Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН оценил заявление посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александра Левченко, который допустил применение «хорватского сценария» для решения вопроса об «освобождении» регионов Донбасса.

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