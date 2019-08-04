Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов из США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не прибегал к услугам американских лоббистов.

Об этом сообщает УНИАН.

«Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей», — сказал он.

По его словам, он никогда не встречался ни с одним лоббистом, «никому никакой копейки» не платил.

Ранее RT ознакомился с документом Минюста США, в котором говорится, что Зеленский нанимал американскую лоббистскую группу Signal Group Consulting для повышения собственного авторитета в Соединённых Штатах.