Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов из США

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не прибегал к услугам американских лоббистов.

Об этом сообщает УНИАН.

«Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей», — сказал он.

По его словам, он никогда не встречался ни с одним лоббистом, «никому никакой копейки» не платил.

Ранее RT ознакомился с документом Минюста США, в котором говорится, что Зеленский нанимал американскую лоббистскую группу Signal Group Consulting для повышения собственного авторитета в Соединённых Штатах. 

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