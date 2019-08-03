В ДНР сообщили о ликвидации ударного беспилотника украинской армии
- РИА Новости
«Сегодня в 11:50 враг попытался нанести удар по нашим позициям на мариупольском направлении в районе села Октябрь с помощью беспилотного летательного аппарата, но наши защитники вовремя заметили БПЛА и немедленно приступили к его уничтожению», — приводит ТАСС слова Безсонова.
Он отметил, что украинские силовики предприняли попытку помешать военнослужащим ДНР сбить БПЛА и открыли огонь по позициям Народной милиции. Тем не менее, силам республики удалось уничтожить беспилотник, он упал в «серой зоне».
Ранее полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение беспилотников украинскими военными в Донбассе.