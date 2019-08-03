В ДНР сообщили о ликвидации ударного беспилотника украинской армии

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
В ДНР сообщили о ликвидации ударного беспилотника украинской армии
  • РИА Новости

«Сегодня в 11:50 враг попытался нанести удар по нашим позициям на мариупольском направлении в районе села Октябрь с помощью беспилотного летательного аппарата, но наши защитники вовремя заметили БПЛА и немедленно приступили к его уничтожению», — приводит ТАСС слова Безсонова.

Он отметил, что украинские силовики предприняли попытку помешать военнослужащим ДНР сбить БПЛА и открыли огонь по позициям Народной милиции. Тем не менее, силам республики удалось уничтожить беспилотник, он упал в «серой зоне».

Ранее полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение беспилотников украинскими военными в Донбассе.

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