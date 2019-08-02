В украинских Черновцах сообщили о минировании примерно 200 зданий

Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют информацию о минировании примерно 200 зданий в Черновцах.

Об этом говорится на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

«Аноним сообщил, что в 19:00 взорвутся бомбы во всех детских садах, университетах и кафе на территории города», — указывается в заявлении.

Уточняется, что к указанным объектам были немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнические и кинологические службы. В общей сложности речь идёт примерно о 200 сооружениях.

«Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

В июле неизвестные в Харькове сообщили о минировании всех торговых центров города, а также одного железнодорожного вокзала.