Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченного Верховной рады страны по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.
Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру
  • РИА Новости

«Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля», — отметил адвокат.

Он допустил, что Денисову, вероятно, допросят по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ряда других ведомств.

Как сообщает «Укринформ», ряд правозащитных организаций призвали провести расследование относительно «вероятного совершения коррупционного преступления и нарушения присяги» Денисовой.

В заявлении правозащитников говорится, что при вмешательстве председателя Окружного административного суда Киева Павла Волка была обеспечена замена двух членов ВККС на «лояльных» представителей по квоте омбудсмена и Государственной судебной администрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить