Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченного Верховной рады страны по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.

«Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля», — отметил адвокат.

Он допустил, что Денисову, вероятно, допросят по делу о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ряда других ведомств.

Как сообщает «Укринформ», ряд правозащитных организаций призвали провести расследование относительно «вероятного совершения коррупционного преступления и нарушения присяги» Денисовой.

В заявлении правозащитников говорится, что при вмешательстве председателя Окружного административного суда Киева Павла Волка была обеспечена замена двух членов ВККС на «лояльных» представителей по квоте омбудсмена и Государственной судебной администрации.