В Совфеде прокомментировали идею властей Украины о создании «международной площадки» по Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление украинского «представителя президента в Крыму» Антона Кориневича о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для обсуждения статуса полуострова.

«Самое главное в этом вопросе, что ни Россия, ни мы, составная часть России, не собираемся обсуждать тему Крыма на основе какой-то площадки с привлечением других государств», — сказал Цеков.

Со своей стороны, политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik высказал мнение, что заочно говорить о необходимости привлечения кого-то — это недальновидно, бесперспективно и бессмысленно.

«И думаю, крымчане в течение пяти лет каждый день убеждались, что они сделали правильный выбор», — отметил он.

Ранее Кориневич заявил, что считает необходимым подключение к обсуждению статуса полуострова стран — участниц нормандского формата, а также Турции и США.