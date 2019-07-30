В Совфеде прокомментировали идею властей Украины о создании «международной площадки» по Крыму

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление украинского «представителя президента в Крыму» Антона Кориневича о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для обсуждения статуса полуострова.
В Совфеде прокомментировали идею властей Украины о создании «международной площадки» по Крыму
  • Reuters

«Самое главное в этом вопросе, что ни Россия, ни мы, составная часть России, не собираемся обсуждать тему Крыма на основе какой-то площадки с привлечением других государств», — сказал Цеков.

Со своей стороны, политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik высказал мнение, что заочно говорить о необходимости привлечения кого-то — это недальновидно, бесперспективно и бессмысленно.

«И думаю, крымчане в течение пяти лет каждый день убеждались, что они сделали правильный выбор», — отметил он.

Ранее Кориневич заявил, что считает необходимым подключение к обсуждению статуса полуострова стран — участниц нормандского формата, а также Турции и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить