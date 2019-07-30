Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

«Баронин действительно легендарная личность советской и украинской внешней разведки. Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков», — указывается в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, именно Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х смог получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола.