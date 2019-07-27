На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
- Reuters
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
«Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики», — говорится в тексте документа.
Как уточняет «Европейская правда», речь идёт о старой структуре в секретариате кабмина.
«Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием — Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции», — указывает издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.