Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду
- Reuters
«Эти выборы, а также предыдущие президентские выборы дают власти Украины достаточный мандат для того, чтобы реализовывать реформы. С другой стороны, избирателям Украины — ожидать того, за что они голосовали», — цитирует его Интерфакс-Украина.
По словам дипломата, украинцы проголосовали за мир, изменения и реформы в стране.
Ранее ЦИК Украины объявила итоговые данные по выборам в Верховную раду.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News прокомментировал итоговые данные по выборам в Раду.