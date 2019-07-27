Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду

Результаты внеочередных выборов в Верховную раду дают украинской власти мандат на реализацию реформ. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

«Эти выборы, а также предыдущие президентские выборы дают власти Украины достаточный мандат для того, чтобы реализовывать реформы. С другой стороны, избирателям Украины — ожидать того, за что они голосовали», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, украинцы проголосовали за мир, изменения и реформы в стране.

Ранее ЦИК Украины объявила итоговые данные по выборам в Верховную раду.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News прокомментировал итоговые данные по выборам в Раду.