Эксперт оценил слова посла Украины о «хорватском сценарии» для Донбасса

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Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН оценил заявление посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александра Левченко, который предположил, что в ситуации с решением вопроса «освобождения» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий».
Эксперт оценил слова посла Украины о «хорватском сценарии» для Донбасса
  • Reuters

Как считает Рожин, такие высказывания — отголосок политики, проводившейся при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко.

«Насколько мне известно, этот посол является представителем старой команды, которого ещё не сменили. Сейчас идёт массовая замена дипломатов», — сказал эксперт.

Он добавил, что эти заявления отражают предыдущий курс, пока формируется новый у администрации Владимира Зеленского.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Левченко.

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