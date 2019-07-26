Эксперт оценил слова посла Украины о «хорватском сценарии» для Донбасса
- Reuters
Как считает Рожин, такие высказывания — отголосок политики, проводившейся при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко.
«Насколько мне известно, этот посол является представителем старой команды, которого ещё не сменили. Сейчас идёт массовая замена дипломатов», — сказал эксперт.
Он добавил, что эти заявления отражают предыдущий курс, пока формируется новый у администрации Владимира Зеленского.
Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Левченко.