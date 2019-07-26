Эксперт прокомментировал итоговые данные по выборам в Раду

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Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News прокомментировал итоговые данные по выборам в Верховную раду Украины.
Эксперт прокомментировал итоговые данные по выборам в Раду
  • Reuters

«В традициях украинского парламентаризма — развалы коалиций и создание новых. Я думаю, что не всё гладко будет в рядах президентской партии. До сих пор неизвестны идеологические представления большинства народных депутатов от «Слуги народа», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время станет понятно, что представляет эта политическая сила, какую идеологию она будет воплощать в жизнь в виде законопроектов и какие мировоззренческие позиции будет защищать в украинском информационном пространстве.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил итоговые данные по выборам в Раду.

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