Эксперт прокомментировал итоговые данные по выборам в Раду

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News прокомментировал итоговые данные по выборам в Верховную раду Украины.

«В традициях украинского парламентаризма — развалы коалиций и создание новых. Я думаю, что не всё гладко будет в рядах президентской партии. До сих пор неизвестны идеологические представления большинства народных депутатов от «Слуги народа», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время станет понятно, что представляет эта политическая сила, какую идеологию она будет воплощать в жизнь в виде законопроектов и какие мировоззренческие позиции будет защищать в украинском информационном пространстве.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил итоговые данные по выборам в Раду.