В Совфеде оценили итоговые данные по выборам в Раду

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил итоговые данные по выборам в Верховную раду Украины.

Как считает сенатор, украинский президент Владимир Зеленский и его команда могут попытаться изменить курс внешней политики и нормализовать отношения с Россией.

«У нас есть такая надежда, и аналогичная надежда есть у народа, который голосовал. Но одно дело — надежда, другое дело — практические шаги», — отметил Клинцевич.

По его мнению, в конце сентября будет понятно, кто у власти и что за команда на Украине.

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» набирает 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10% и «Голос» — 5,82%.

22 июля независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предварительные результаты выборов в Раду.